РИАМО - 6 дек. На Москву надвигается средиземноморский циклон, который обрушится на город в ночь на 7 декабря и принесет снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снегопад начнется в 3 часа ночи, затем он будет усиливаться. За ночь в Москве выпадет 2-5 мм осадков, а высота сугробов увеличится на 2-5 см.

Днем ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, налипание снега на ветки деревьев и провода. За 12 часов выпадет еще 5-8 см снега.

При этом в городе будет тепло. Днем прогнозируется около нуля градусов. Снегопад пойдет на спад 8 декабря. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, на дорогах появится гололедица.

Южный циклон может принести в столичный регион более 20% от месячной нормы осадков.

На утро понедельника высота снежного покрова на столичной ВДНХ составила 10 см, в Тушине - 16 см, на Балчуге - 8 см. Синоптики прогнозируют, что к началу 2 декады этого месяца высота сугробов в мегаполисе превысит норму в 1,5-2 раза.

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