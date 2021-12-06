РИАМО - 6 дек. Специальный проект по дополнительному обучению педиатров создадут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Под особой заботой и поддержкой должны быть врачи общей практики, прежде всего педиатры. Существует запрос на то, чтобы они имели доступ к новым знаниям. <...> Прошу вас подготовить отдельный проект по педиатрам, чтобы наши врачи получали полезную информацию и опыт», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в этой работе важно использовать опыт МОНИКИ.

Также врачам Московской области доступна программа льготной ипотеки, для них бесплатно выделяется земля под строительство жилья. Еще в регионе для медработников действуют программа «Земский доктор», есть губернаторская доплата.