РИАМО - 6 дек. Московский городской суд отказал футболисту Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в удовлетворении апелляционной жалобы о снижении денежной компенсации за избиение водителя Виталия Соловчука, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно решению предыдущего суда, Кокорины должны были выплатить Соловчуку по 50 тыс. руб. в качестве компенсации за избиение, произошедшее осенью 2018 года. Тогда братья Кокорины совместно с футболистом Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким в центре Москвы вступили с Соловчуком в конфликт и избили его.

После первой драки компания направилась в кафе, где поссорилась с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Конлфикты также закончились драками, в результате которых чиновники были избиты.

Ситуация получила большой общественный резонанс. Спортсмены были арестованы и отправлены отбывать заключение в колонию, откуда в сентябре 2019 года вышли по УДО и продолжили профессиональную карьеру.

Сейчас Александр Кокорин выступает за итальянский футбольный клуб «Фиорентина». Российский футболист является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, его годовой оклад составляет 1,8 млн евро.