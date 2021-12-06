РИАМО - 6 дек. Тротуары и дворовые территории Подмосковья важно очищать от снега своевременно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу управляющие компании и подразделения благоустройства муниципалитетов обратить внимание на то, что тротуары должны быть безопасны», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что для этого муниципалитеты должны быть обеспечены необходимой техникой и сотрудниками.

«Уборка дворовых территорий для нас также являются приоритетом», - подчеркнул губернатор.

В Московском регионе действует «желтый» уровень опасности из‑за гололедицы. Также 7 декабря в регион придет балканский циклон с обильными снегопадами. Может выпасть аномальное количество осадков - порядка 20% от месячной нормы.