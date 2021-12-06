РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. С начала текущего года более 500 семейных пар из Балашихи получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По словам начальника управления социальной защиты населения по городскому округу Балашиха Игоря Мамонкина, выплату можно оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее. Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс. рублей, 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс. рублей, 70 лет и более – 9 тыс. рублей.

Для подачи заявления необходимо обратиться в управление социальной защиты населения или многофункциональный центр (МФЦ).

«В ближайшее время заявление о предоставлении данной услуги можно будет подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг», – подчеркнул Мамонкин.

Необходимо будет предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ (копия и подлинник для сверки); свидетельство о регистрации брака (копия и подлинник для сверки); документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области, выданный в установленном порядке (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность).

Кроме того, необходимо будет предоставить справку территориального структурного подразделения по месту жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею – при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области (подлинник, запрашивается МФЦ) и реквизиты счета.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии управления: +7(495)521-31-08.