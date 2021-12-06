РИАМО - 6 дек. Власти Подмосковья должны поддерживать волонтеров и представителей некоммерческих объединений, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вчера был день волонтера, это очень заметное и важное движение. <...> Нужно максимальное внимание (уделять – ред.) людям благородных профессий, руководителям различных НКО, общественных организаций», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что зачастую на волонтеров в сложный момент опираются главы округов.

День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.