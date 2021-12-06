РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Врачам в подмосковном Красногорске удалось сохранить зрение пациенту с запущенным сахарным диабетом, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В офтальмологическое отделение Красногорской городской больницы №1 поступил 30-летний мужчина с жалобой на снижение остроты зрения и пелену перед глазами. Из истории болезни известно, что у пациента сахарный диабет, правда высокую концентрацию сахара в крови он не корректировал, считая, что это некритичный уровень.

Избыток глюкозы в организме приводит к поражениям различных органов, в том числе и глаз. При отсутствии терапии возможны печальные последствия вплоть до гипергликемической комы и летального исхода.

Заведующий офтальмологическим отделением больницы Евгений Хаценко пояснил, что одним из самых тяжелых осложнений сахарного диабета является диабетическая ретинопатия, когда поражается сетчатка глаза и возможна полная потеря зрения.

«Пациент, можно сказать, вовремя обратился за медицинской помощью, и длительный некомпенсированный диабет привел всего лишь к помутнению хрусталика. И это было исправлено хирургически: пациенту заменены оба хрусталика и зрение восстановилось. Стоит отметить, что если он также продолжит игнорировать назначенную терапию, то со временем проблемы с глазами вернутся», - пояснил Хаценко.

Сейчас пациент выписан из больницы, ему рекомендовано следить за уровнем сахара в крови и обратиться к врачу-эндокринологу по месту жительства.