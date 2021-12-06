РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. В Следственном управлении МУ МВД России «Люберецкое» возбудили уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими в Дзержинском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На Спортивной улице в Дзержинском 4 декабря в 21:37 произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека, из них двое – несовершеннолетние. Водитель Kia, лишенный права управления транспортом, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ЛИАЗ».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».