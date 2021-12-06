РИАМО - 6 дек. Все наказы, полученный от жителей Подмосковья, должны быть реализованы, средства для этого в бюджете есть, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент постоянно выступает в части результативной деятельности. В субботу я подготовил цитату: «Каждое наше слово данное людям должно становиться реальным делом, а достигнутый результат - менять жизнь к лучшему». Это как раз те перемены, о которых мы постоянно говорим, (они - ред.) должны происходить на территории каждого населенного пункта», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что главы, депутаты, отраслевые министерства должны доходчиво разъяснять те проекты, которые реализуются, готовятся и планируются в регионе.

«Мы обсуждали в этом зале и до этого все, что касается наказов. 21% - это тема жилья, работа управляющих компаний, тарифы, коммунальная инфраструктура, 20% - городская среда, благоустройство, парки, скверы, лес, дворы. 10% - это образование, детские сады, 9% - медицина, 7% - это транспорт, дороги. Деньгами это подкреплено», - заключил губернатор.