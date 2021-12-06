РИАМО - 6 дек. Федеральное правительство оказывает большую поддержку в реализации государственных и муниципальных программ в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Год завершается. Особое значение имеют государственные, муниципальные программы, которые мы реализуем в рамках президентских проектов, федеральных программ. Их исполнение, качество, соблюдение всех процедур имеет принципиальное значение. Федеральное правительство нам очень помогает», - заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что большие возможности дают инфраструктурные кредиты.

В этом году бизнесмены Московской области получат услуги по созданию сайтов, брендов, проведению финансовых и технических аудитов и другие на общую сумму 43,5 млн рублей.

Помощь оказана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса центры «Мой бизнес».