Как подать заявление на регистрацию брака и пожениться в Московском регионе

Как подать заявление на регистрацию брака через ЗАГС
Будущие муж и жена могут подать заявление на регистрацию брака через любой орган ЗАГСа на территории Москвы или Подмосковья. Нужно ли туда записываться и не изменен ли порядок приема граждан в связи с пандемией, лучше уточнять по телефону: перечень номеров для Подмосковья представлен тут, единый справочный номер для Москвы — +7 (495) 691-23-96. Перечень московских ЗАГСов представлен здесь.
Заявление регистрируют сразу, а дату бракосочетания назначают через месяц, но не позднее, чем через год после обращения, по согласованию с будущими молодоженами (согласно ст. 26 федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). В некоторых случаях — например, если есть угроза для жизни одного из будущих супругов — поженить могут и до истечения месяца.
После подачи заявления выдают уведомление на государственную регистрацию брака с указанием личных данных заявителей, а также даты, времени и места проведения церемонии.
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Как подать заявление на регистрацию брака через МФЦ
Для подачи заявления на регистрацию брака также можно обратиться в МФЦ, однако нужно предварительно записаться на прием. Записаться в области можно по телефону 122 (в будни с 07:00 до 20:00 и в выходные с 08:00 до 13:00) или через портал госуслуг Московской области. Жители столицы могут записаться в МФЦ через сайт mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77 (работает круглосуточно, без выходных).
А вот сама регистрация брака будет происходить уже в выбранном гражданами ЗАГСе.
Как подать заявление на регистрацию брака через портал «Госуслуги»
Этот способ подойдет как жителям Москвы, так и Подмосковья, однако надо соответствовать ряду требований. Во-первых, и жених, и невеста должны быть гражданами РФ, а во-вторых, оба должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги» и иметь полные активированные учетные записи. Сначала заявку заполняет один из заявителей, затем второй — по приглашению, которое придет ему на указанную на портале электронную почту. Процедуру подачи заявлений надо закончить в течение 24 часов, а также оплатить пошлину — если сделать это через портал, можно получить скидку 30%. Обычный размер госпошлины — 350 рублей, а со скидкой — 245 рублей.
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Как подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru
Этот способ регистрации заявления, актуальный для москвичей, похож на запись через портал «Госуслуги» — разница лишь в том, что авторизоваться нужно будет на официальном сайте мэрии.
Как подать заявление на регистрацию брака через портал mosreg.ru
Подать заявление онлайн могут и жители Подмосковья. Для этого им нужно авторизоваться на портале mosreg.ru, предоставить необходимые документы и оплатить госпошлину. Услуга «Государственная регистрация заключения брака» доступна по ссылке.
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Необходимые документы
Для регистрации брака понадобится предоставить в электронном или бумажном виде следующие документы (если подавать документы в электронном формате, некоторые данные подгрузятся автоматически):
- заявление (скачать образец можно тут или тут;
- паспорта вступающих в брак;
- свидетельство о разводе или о смерти супруга (в случае, если кто-то из вступающих в брак прежде в нем состоял);
- разрешение на вступление в брак (если речь идет о несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет; выдается либо органом местного самоуправления по месту жительства, либо правительством Подмосковья, при этом необходимо веское основание — например, беременность невесты; подробнее об этом можно почитать здесь);
- нотариально заверенное заявление о заключении брака (если один из намеревающихся вступить в брак не может подать его лично);
- квитанция об уплате госпошлины (ее можно скачать и оплатить до похода в ЗАГС в любом банке, образец можно найти здесь и здесь);
- в Москве также может понадобиться СНИЛС.
Как проходит официальная регистрация брака
Непосредственная регистрация брака происходит в том отделении ЗАГСа, которое выбрали жених и невеста при подаче заявления. Она может проходить как в обычной, так и в торжественной обстановке. В последнем случае жениха и невесту приглашают в специальный зал, украшенный флагом и гербом РФ, регистратор брака произносит торжественную речь. Затем молодоженам выдают свидетельство о заключении брака, ставят штамп в паспорт.
Официальную регистрацию брака могут провести и в выездном формате, но список доступных локаций жестко ограничен. В Подмосковье выездные регистрации проводят в ряде музеев и усадеб (информация, актуальная на июнь 2021 года, доступна здесь). Чтобы пожениться там, заявление надо подавать в то отделение ЗАГСа, к которому прикреплена та или иная локация. Кое-где молодоженам предлагают тематические фотосессии и развлечения, которые оплачивают отдельно.
Аналогичные порядки действуют и в столице, а вот список доступных мест для выездной регистрации более внушителен, ознакомиться с ним можно здесь. При заключении брака на территории московского историко-культурного объекта (например, музея, усадьбы) придется внести дополнительную плату, для этого нужно будет заключить договор с администрацией площадки.
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Как проходит неофициальная выездная регистрация
Если вы хотите заключить брак в загородном отеле или доме отдыха, а в списке доступных для регистрации мест их нет, то выездная регистрация будет неофициальной красивой церемонией, не имеющей юридической силы, говорит Анна Масленникова, основатель и руководитель онлайн-школы свадебного бизнеса Dahlia School.
Обычно регистрация происходит так: молодожены расписываются официально в ЗАГСе ранее в этот же день и затем уже проводят символическую церемонию на выбранной площадке с красивым декором и прочими атрибутами. Расписаться можно даже за неделю до мероприятия, сходив в ЗАГС только с близкими родственниками или вдвоем, а в день, на который назначена выездная церемония, устроить настоящее торжество.
Сколько стоит свадебное торжество
По словам Анны Масленниковой, многое зависит от конкретных предпочтений, но в 2021 году цены примерно такие. Банкет стоит от 3500 рублей на человека (алкоголь в эту стоимость не входит). Отдельно оплачивается аренда зала или площадки для выездной регистрации, цены на аренду начинаются от 50 тысяч рублей. Услуги фотографа стоят от 30 тысяч рублей, а видеографа — от 40 тысяч. Ведущему также придется заплатить от 40 тысяч рублей. Декор «под ключ» (арка, украшение банкетного зала и дополнительных зон) при примерном количестве гостей в 50 человек обойдется не менее чем в 300 тысяч рублей, говорит эксперт: «Именно на эту сумму стоит рассчитывать, если хочется и красивую арку, и поставить цветочные композиции на столы, и сделать симпатичную сервировку с дизайнерской полиграфией». Из не совсем явных трат Масленникова выделяет трансфер молодоженов и гостей — на все может уйти от 40 тысяч рублей, — услуги стилиста и визажиста для невесты — на них может потребоваться от 5 тысяч рублей.
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