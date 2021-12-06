Как подать заявление на регистрацию брака и пожениться в Московском регионе

Будущие муж и жена могут подать заявление на регистрацию брака через любой орган ЗАГСа на территории Москвы или Подмосковья. Нужно ли туда записываться и не изменен ли порядок приема граждан в связи с пандемией, лучше уточнять по телефону: перечень номеров для Подмосковья представлен тут, единый справочный номер для Москвы — +7 (495) 691-23-96. Перечень московских ЗАГСов представлен здесь.

Заявление регистрируют сразу, а дату бракосочетания назначают через месяц, но не позднее, чем через год после обращения, по согласованию с будущими молодоженами (согласно ст. 26 федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). В некоторых случаях — например, если есть угроза для жизни одного из будущих супругов — поженить могут и до истечения месяца.

После подачи заявления выдают уведомление на государственную регистрацию брака с указанием личных данных заявителей, а также даты, времени и места проведения церемонии.

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