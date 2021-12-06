РИАМО - 6 дек. Если при коронавирусе у человека нарастает одышка, значительно увеличивается частота дыхательных движений, то нужно сразу обращаться за дополнительной медицинской помощью, сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«У нас в организме инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», – сказал Водовозов в эфире радио Sputnik.
Он уточнил, что есть некоторые симптомы «красного флага», когда надо сразу обращаться за медпомощью. Так, если нарастает одышка, частота дыхательных движений увеличивается до 30 в минуту (норма – 14-16), то нужно обратиться к врачу. Симптомом этого также может быть необходимость остановиться, чтобы продышаться.
Водовозов напомнил, что снизить риск тяжелого течения коронавируса можно с помощью вакцинации.
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