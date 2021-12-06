РИАМО - 6 дек. Временно исполняющим обязанности главы подмосковного Звездного городка стал Алексей Викторенко, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Викторенко Алексей Александрович - коренной житель Звездного городка. Вы знаете все проблемы, специфику города», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить сотовой связи, благоустройству, приведению в порядок прудов.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский сложил полномочия по собственному желанию 22 октября. Он занимал должность главы округа с ноября 2018 года.