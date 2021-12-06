РИАМО - 6 дек. Камеры «Безопасного региона» и специалисты регионального Госадмтехнадзора помогли устранить 5,6 тыс. нарушений чистоты и порядка в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

«С начала работы в системе Госадмтехнадзором Московской области приняты меры по 6250 нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 5,6 тыс. из них уже устранено», – отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По его словам, за минувшую неделю в Подмосковье было выявлено 167 нарушений, из них уже устранили 151.

На сегодняшний день в Московской области установлены 81 462 видеокамеры системы «Безопасный регион».

Камеры располагаются в парках, скверах, на домах, подъездах, дорожных развязках и перекрестках.