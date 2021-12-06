РИАМО - 6 дек. В холодное время года уровень сатурации, или содержания кислорода в крови, нужно измерять только тогда, когда руки достаточно теплые. Так, не стоит проводить эти измерения сразу после улицы, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На «белом» пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются и показатели снизятся», – сказал Хухрев в эфире радио Sputnik.

Измерять сатурацию нужно сидя. Если лежать, особенно на спине, то живот ограничивает объем легких – они не могут расправиться так же, как когда человек стоит или сидит. Кроме того, когда человек лежит, он дышит более поверхностно. В таком случае и насыщение кислородом будет ниже на несколько единиц.

Не стоит курить перед измерением содержания кислорода в крови, так как сосуды сузятся и показатель также будет ниже. Кроме того, на измерения может повлиять маникюр в несколько слоев.

У здорового человека сатурация оценивается выше 93, в среднем – в 96-99%. Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, имеется дыхательная недостаточность, нужно смотреть на другие вещи, в том числе на частоту дыхания.

Если человек в спокойном состоянии делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это означает, что у человека нет дыхательной недостаточности. Если частота дыхания в минуту больше 17, то может быть дыхательная недостаточность в какой-то степени. Если частота дыхания больше 30, значит, человеку нужен дополнительный кислород. Возможно, его стоит отправить в больницу.