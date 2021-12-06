РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 дек. В соцзащите Королева напомнили о возможности отдыха в социально-оздоровительных центрах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Пенсионеры, инвалиды (старше 18 лет), ветераны боевых действий, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, нуждающиеся в проведении в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий, имеющие место жительства в Московской области, могут быть направлены в социально-оздоровительные центры.

Социальное обслуживание предоставляется на условиях частичной оплаты и составляет 52,5% от доходов клиента социальной службы за 21 день пребывания в центре.

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина при предоставлении социального обслуживания учитываются пенсия, средний заработок (для работающих), компенсационные выплаты, ежемесячные денежные выплаты.

В центрах проводятся такие оздоровительные мероприятия, как физиопроцедуры, массаж, лечебные ванны, лечебная гимнастика, бассейн.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Королевского УСЗН: 8(498)602-83-02 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Жители микрорайона Юбилейный могут обращаться в то же время в Юбилейный отдел социальной защиты населения по телефону: 8(498)602-27-65.