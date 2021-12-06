РИАМО - 6 дек. В Подмосковье за 2022 год газифицируют в рамках программы социальной газификации 1,9 тыс. населенных пунктов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Большая президентская программа идет по газификации. Мы треть газифицировали – тысячу населенных пунктов из трех (тысяч - ред.). Следующий год ударный. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населенных пунктов», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что важно информировать граждан о проводимой программе.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации.
В рамках программы осуществляется бесплатная подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.
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