«Большая президентская программа идет по газификации. Мы треть газифицировали – тысячу населенных пунктов из трех (тысяч - ред.). Следующий год ударный. За весь 2022 год мы должны газифицировать 1,9 тыс. населенных пунктов», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.