РИАМО - 6 дек. Временно исполняющим обязанности главы подмосковной Каширы стал Николай Ханин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Николай Александрович Ханин назначен исполняющим (обязанности - ред.) главы городского округа Кашира», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что Кашира является большим и важным городским округом, а также нуждается в переменах.

Николай Ханин закончил РЭА им. Г.В. Плеханова. Он известен по деятельности в Общественной палате Московской области. В частности, Ханин занимался организацией отдыха детей из «горячих точек» СНГ, а еще гуманитарных миссий в ДНР.

Кроме того, он был организатором помощи детским домам в Московской области, благотворительных акций в помощь детям из малоимущих семей, Дня донора в вузах и средне-специальных учебных заведениях столицы.

С мая 2020 года по ноябрь 2021 года должность главы Каширы занимал Дмитрий Волков. Сейчас он работает на должности врип главы городского округа Красногорск.