РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 6 по 12 декабря в городском округе Люберцы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники Госавтоинспекции проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Также внимание обратят на техническое состояние автотранспорта, соблюдение режима труда и отдыха водителей и наличие необходимых документов.

Согласно ПДД, опасный груз – это вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые при перевозке могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред природе, повредить или уничтожить материальные ценности.

За нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрено административное наказание по ст. 12.21 КоАП РФ (прим. 2).