РИАМО - 6 дек. Областной технологический лицей им. В.И. Долгих в городском округе Истра нужно обеспечить качественными кадрами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы заложили большой образовательный центр, направленный на подготовку инженеров, программистов. <...> Прошу обратить внимание на подготовку преподавательского состава», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что технологический лицей должны сдать в эксплуатацию 1 января 2024 года.

В день 80-летия с начала контрнаступления советских войск под Москвой в городском округе Истра заложили первый камень в основание Областного технологического лицея имени В.И. Долгих.

По проекту в Истре построят учебный корпус на 960 мест, детский сад на 320 мест, стадион с трибуной для зрителей на 500 мест, спортивную и детскую площадки, хостел для преподавателей и учеников.