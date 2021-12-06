РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Воспитанницы спортивной школы «Весна» Подольска заняли 3 первых места на открытом турнире по художественной гимнастике Mig Cup в Красногорске, сообщает администрация школы.

Гимнастки МУ СШ «Весна» приняли участие в открытом турнире по художественной гимнастике Mig Cup 5 декабря в городе Красногорске. Самые маленькие спортсменки тренеров Натальи Здор и Алены Кучер добились отличных результатов.

Первое место заняли Дана Шершнева, Анастасия Данилова, Лиза Чехова. Второе - у Софьи Коваленко, Миланы Логозинской, Алены Свободы, Ксении Кизиевой, Варвары Димчогло, Марии Титоровой. Третье - у Софии Чистяковой, Анны Епифановой, Валентины Гаршиной, Алины Вохмяниной, Анастасии Дубовицкой.