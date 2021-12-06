РИАМО - 6 дек. На минувшей неделе в столице произошло 174 ДТП, при этом самым аварийным днем стал понедельник, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Так, на прошлой неделе было совершено 74 наезда на пешеходов, при этом почти половина из них – вне пешеходного перехода. Еще произошло 68 столкновений транспортных средств, 8 наездов на стоящий транспорт, а также 6 наездов на препятствие.

При этом 5 человек погибли в ДТП на прошлой неделе, 191 человек получил ранения, из них 15 детей.

Самым аварийным днем стал понедельник. В тот день произошло 34 ДТП, в которых погиб 1 человек, а 35 получили травмы.

Водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Также им разъяснили, что детей нужно перевозить в специальных автокреслах.