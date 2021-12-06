РИАМО - 6 дек. Подмосковный Госадмтехнадзор проконтролировал выполнение более 5,6 тыс. заданий из подраздела «Земляные работы» в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов отметил, что полностью задания отработали в Домодедове, Дубне, Жуковском, Ивантеевке, Красноармейске и других округах.

«Подраздел «Земляные работы» призван оценить качество проведенных земляных работ и последующего благоустройства территории. Теперь весь процесс можно контролировать», — сказал он.

Подраздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья» - «Земляные работы» начал работать в Московской области с ноября 2020 года.

Он повышает контроль за выполнением земляных работ в пределах выданного ордера. При этом происходит снижение количества обращений на портал «Добродел».