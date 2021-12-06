РИАМО - 6 дек. Из-за бездействия владельца земельного участка в городском округе Кашира, на принадлежащей ему территории выросли сорняки и древесно-кустарниковая растительность. За это его оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомство поступили материалы от администрации городского округа Кашира. Согласно поступившим данным, собственник не использует свой участок площадью 49,4 га в соответствии с видом разрешенного использования.

На территории выросли крапива, гулявник, ежовник и древесно-кустарниковая растительность. При этом владелец участка не принимает мер по улучшению ситуации.

В ноябре 2021 года на владельца участка наложили административный штраф в размере 20 тыс. рублей, также ему выдали предписание об устранении нарушений.