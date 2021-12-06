РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 800 дворников убирали от снега территории у многоквартирных домов в подмосковном Красногорске в минувшие выходные, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За выходные дни, 4 и 5 декабря, коммунальные службы и управляющие компании провели работу по уборке снега на придомовых территориях. Было задействовано 806 дворников, 4 погрузчика, 8 тракторов МТЗ-320», - сказал Петров.

Он добавил, что Красногорская городская служба дополнительно выделила 79 сотрудников и 33 единицы техники.

«Жалоб от жителей по уборке территорий не поступало», - отметил Петров.

По его словам, всего в округе 1545 многоквартирных домов под управлением 77 УК.