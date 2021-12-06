РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Для удобства инвалидов и маломобильных граждан адаптировали 32 подъезда в домах Люберец, сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

Всего на 2021 год запланированы работы в 34 подъездах.

«В городском округе Люберцы реализуется план по адаптации подъездов многоквартирных домов для инвалидов и маломобильных групп граждан на 2021 год. <…> На данный момент реализовано 32 подъезда, то есть 94%. В работе сейчас еще находятся 2 подъезда», - сказал Караваев.

Также в округе продолжается капитальный ремонт МКД. В настоящий момент работы выполнены в 59 домах из 61 запланированного в текущем году.