РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 29 ноября по 5 декабря жители Люберец подали более 20 обращений по вопросам уличного освещения, сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За предыдущий период поступило 23 обращения. Основная масса поступила по городу Люберцы», – сказал Караваев.

Он добавил, что по 3 обращения поступило в поселках Малаховка и Томилино, 2 – в Краскове и 15 – в городе Люберцы.

По всем вопросам работы уличного освещения необходимо обращаться в подрядную организацию «Энергострой»: 8(915)479-84-47 или в управление ЖКХ.