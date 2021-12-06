РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Коммунальщики очистили от снега и наледи дорогу от школы №16 до дивизии им. Дзержинского в подмосковной Балашихе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал обращение о необходимости очистить дорогу от снега и наледи в микрорайоне Дзержинского. Он отметил, что не убирается главная дорога от школы №16 до дивизии. Сотрудники администрации округа осмотрели указанную автодорогу.

«Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются). Мы благодарим вас за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - сказал замглавы администрации муниципалитета Алексей Ковалев.

Он добавил, что на территории округа регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи, автодороги «мкрн Дзержинского, 16А» работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом режиме.

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - подчеркнул Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.