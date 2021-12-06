РИАМО - 6 дек. Общий объем мировых расходов, направленных на военные цели, достиг 531 млрд долларов в 2020 году. Несмотря на пандемию, этот год стал шестым подряд, когда продажи оружия и военных услуг росли, сообщает Nation News.

Продажи выросли на 1,3%. Такие данные следуют из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Как объяснила научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александра Маркштейнер, компании-производителей оружия поддержали госзаказы.

«Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за Covid-19», – отметила Маркштейнер.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о поступлении в отечественные вооруженные силы гиперзвуковых ракет. Они могут развивать скорость более 11 тыс. км/ч.