РИАМО - 6 дек. В этом году бизнесмены Московской области получат услуги по созданию сайтов, брендов, проведению финансовых и технических аудитов и другие на общую сумму 43,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса центры «Мой бизнес» на льготных условиях предоставляют предпринимателям услуги, которые направлены на развитие, модернизацию и продвижение.

«В 2021 году 155 субъектов МСП получат услуги на общую сумму около 30 млн рублей, которые включают в себя создание сайтов, наружной рекламы, брендов и логотипов, видеороликов и полиграфической продукции», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что еще поддержку получит 91 производственное и сельскохозяйственное предприятие региона. Им будут предоставлены услуги по написанию бизнес-планов, проведению финансовых и технических аудитов, сертификации и регистрации товарных знаков. Всего планируется оказать услуги на 13,5 млн рублей.

В рамках поддержки бизнесмены получают рекламные услуги за 30% от стоимости, а оставшаяся часть будет возмещена за счет федерального бюджета.

Подробнее узнать о данных услугах можно на Инвестиционном портале региона, а еще по телефону горячей линии 0150 или по номеру 8 (495) 109-07-07.