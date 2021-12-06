РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. На территории подмосковного Красногорска за минувшую неделю произошло 4 пожара, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

Петров доложил об оперативной обстановке в округе в период с 29 ноября по 6 декабря.

«Произошло 4 пожара. В многоквартирных домах пожаров не произошло. Было возгорание 1 автомобиля, 1 частного дома, 2 нежилых помещений», - сказал Петров.

Он добавил, что погибших и пострадавших в результате возгораний нет.

«Происшествий на водных объектах, железнодорожном транспорте, общественном транспорте не произошло. Жалоб от жителей на работу общественного транспорта не поступало», - отметил Петров.

Он также доложил, что гидротехнические сооружения на территории округа работают в штатном режиме. Обращений от граждан о подтоплении частных территорий и домовладений не было.