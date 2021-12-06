РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 дек. В ноябре диспетчеры ЕДС Королева приняли свыше 22 тыс. звонков, более 3 тыс. заявок поступило через сайт и мобильное приложение, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

В сутки в среднем оформляли 685 заявок. В основном жители жаловались на состояние сантехники, плохое санитарное содержание мест общего пользования. Вопросы касались отопления, электричества и жилого фонда.

ЕДС работает круглосуточно без праздников и выходных. Оставить заявку в ЕДС можно с помощью мобильного приложения «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play. Также можно оставить обращение по телефону: 8(499)929-99-99 или через портал.