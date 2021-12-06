РИАМО - 6 дек. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2048 пациентов, всего в Московской области болезнь победили 533 098 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе за минувшие сутки зафиксировали 2215 случаев заболевания, умерли 62 Covid-пациента. За все время пандемии в области зарегистрировали 601 248 случаев коронавирусной инфекции, скончались 10 775 человек.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендуют оставаться дома и вызывать врача.

Задать вопросы по коронавирусу в Московской области можно по телефону горячей линии по единому номеру «122». Кроме того, в регионе работает тематический сайт.