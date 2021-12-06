РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 7 тыс. обращений от граждан поступило в муниципальную ЕДДС подмосковного Красногорска с 29 ноября по 6 декабря, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«С 29 ноября по 6 декабря на территории Красногорска чрезвычайных ситуаций не произошло. В дежурную службу по системе 112 поступило 7166 обращений, что на 314 обращений больше, чем за предыдущую неделю», – сказал Петров.

Значительная часть обращений – 3279 – носила информационно-справочный характер.

В пожарно-спасательную службу поступило 43 обращения, в полицию – 704, в скорую медицинскую помощь – 3114, в газовую службу – 26.