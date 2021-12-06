РИАМО - 6 дек. За минувшие сутки в Москве вылечили 2 753 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии инфекцию смог победить 1 792 971 москвич, сообщает оперштаб.

Также за сутки в городе выявили 3134 новых случая заражения. В больницы города были отправлены 767 пациентов. На ИВЛ находятся сейчас 560 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в городе скончался 91 пациент с коронавирусом. За все время пандемии жертвами инфекции стали 34 759 человек.

Врачи напоминают, что только прививка от коронавируса поможет не заразиться инфекцией. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.