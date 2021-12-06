РИАМО - 6 дек. В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 2215 случаев коронавируса, всего в регионе выявили 601 248 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Врачи напоминают, что с помощью прививок можно победить пандемию. Вакцинироваться можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медиков в общественных местах.

В регионе вакцинация от коронавирусной инфекции проходит в штатном режиме. Ежедневно первым и вторым компонентом препаратов от Covid-19 прививаются по 20 тыс. человек.

Власти Московской области в ближайшее время не планируют вводить дополнительные антиковидные меры, также не собираются отменять действующие ограничения.