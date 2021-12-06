РИАМО - 6 дек. Прокуратура Москвы назначила проверку после того, как в самодельной бане на шоссе Энтузиастов были обнаружены тела 2 мужчин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что мужчины работали в фирме, которая занималась бурением скважин. Их тела были обнаружены утром в понедельник в самодельной бане.

Также прокуратурой проверяется информация о проживании на территории объекта других сотрудников организации.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению коммерческой организацией требований федерального законодательства, а при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.