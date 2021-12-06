РИАМО - 6 дек. В России за минувшие сутки скончались 1184 человека с диагностированным коронавирусом, с начала пандемии число смертей достигло 282 462, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 32 136 случаев заболевания, выздоровели 28 070 человек. Всего в РФ зафиксировали 9 833 749 случаев коронавируса, врачи вылечили 8 530 476 человек.

В стране уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 53,7%, от инфекции полностью привились 63 961 690 человек.

Главным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Прививку можно бесплатно сделать в любом регионе страны.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад. В ближайшее время показатели продолжат уменьшаться.