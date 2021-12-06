РИАМО - 6 дек. За минувшие сутки в Москве подтвердили 3134 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировали 1 966 374 случаев инфекции, сообщает оперштаб.

По последним данным, коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу достиг 72,1%, полностью привились уже 5 822 241 человек.

При этом во всех общественных местах мегаполиса нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В общественном транспорте Москвы могут оштрафовать на 5 тыс. рублей за езду без маски. При этом важно помнить, что средство защиты должно закрывать нос и рот.