РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. За ноябрь текущего года сотрудники Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 4 039 звонков, было оформлено и проконтролировано исполнение более 3 847 заявок, закрыто 3 615, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

889 заявок касались работы сантехники, 406 звонков поступили с жалобами на электроснабжение, 432 – на состояние жилого фонда, 245 – на санитарное содержание, 162 – на газоснабжение. Организационно-претензионная работа – 124 заявки.

ЕДС работает круглосуточно, без выходных, а обратиться можно несколькими способами: через форму на сайте, по телефону: 8(499)929-99-99, через мобильное приложение (приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).