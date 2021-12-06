РИАМО - 6 дек. В России за минувшие сутки выявили 32 136 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии выявили 9 833 749 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

В стране продолжается активная вакцинация населения от инфекции. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

Ранее у 9 россиян, размещенных в обсерваторе после прибытия из ЮАР, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Их госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей. Пока неизвестно, к какому штамму относится выявленный коронавирус.

Врач-иммунолог Николай Крючков высказал мнение, что модернизация отечественных вакцин от коронавируса для противодействия новому штамму Covid-19 «омикрон» займет несколько месяцев.