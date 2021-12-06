РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В отделении рентгенологии поликлинического отделения «Кутузово» обособленного структурного подразделения №3 Подольской областной клинической больницы завершили ремонт помещений и установили новый рентгеновский денситометр и маммограф, сообщает пресс-служба администрации округа.

Денситометр – рентгеновский аппарат, который применяют для измерения насыщенности кальцием костной ткани с целью предупреждения в будущем патологических переломов. Благодаря этому современному аппарату станет легче проводить диагностику остеопороза. При прохождении процедуры пациент получает малую дозу облучения.

Новый маммограф позволит врачам на ранней стадии обнаружить микрокальцинаты и вовремя отправить пациента на диагностику в онкологическое отделение или назначить биопсию для выработки дальнейшей тактики лечения. Раннее выявление малых раковых форм поможет избежать хирургического вмешательства по удалению молочной железы.

В планах установить в отделении современный цифровой рентгеноаппарат на 3 рабочих места. Главная особенность такого оборудования заключается в том, что больше не потребуется проявлять сделанный снимок, вся информация будет поступать сразу в компьютер. Это удобно также для пациента, так как можно скинуть снимок на флэш-носитель, чтобы в дальнейшем показать его другим врачам.

Кабинет денситометрии и маммографии в поликлиническом отделении «Кутузово» примет первых пациентов в середине января 2022 года, когда будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Открытие рентгенографического кабинета запланировано на март-апрель 2022 года.