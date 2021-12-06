РИАМО - 6 дек. Рекордные морозы, зафиксированные в Санкт-Петербурге, не доберутся до Москвы, где в ближайшие дни ожидается потепление, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

6 декабря в Санкт-Петербурге похолодало почти до минус 21 градуса, это новый суточный рекорд минимальной температуры воздуха в Северной столице. Предыдущий рекорд принадлежит 1893 году.

«Сейчас зона самых сильных морозов охватывает районы севернее Москвы - в Вологодской, Костромской, Псковской и Ленинградской областях», - сказала Позднякова.

По ее словам, в ближайшие дни в Москве ожидается повышение температуры. Так, 7 и 8 декабря потеплеет до 0 градусов, а 9, 10 и 11 декабря наступит похолодание. В ночные часы будет от минус 9 до минус 10 градусов.

В понедельник в Московском регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами пройдет снег. Температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до минус 7 градусов.