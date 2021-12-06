РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С 29 ноября по 5 декабря в Единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы поступило почти 4,5 тыс. обращений, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 4478 обращений. Основная масса и прирост обращений – это вопросы электроснабжения и по вопросам справки. На все вопросы были даны разъяснения», – сказал Караваев.

Он добавил, что по системе «Инцидент» за неделю поступило 70 обращений. Основная доля – по управляющей компании «ЛГЖТ» по таким категориям, как деятельность УК, отопление и освещение. 8 раз обратились по УК «Содействие», по организации «Теплолюб» – 16 раз, по «Самолет-Сервис» – 26.

На «Добродел» поступило 55 обращений. По «ЛГЖТ» – 10 обращений, по УК «Самолет-Сервис» и «Теплолюб» – по 11.