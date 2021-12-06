РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с двумя детьми, которые съезжают с горки в поселке Кузнечики Подольска прямо под колеса автомобиля, водитель еле успел затормозить.

Как следует из видео, двое мальчиков катаются на снегокате с горки в парке Победы, где стоит памятник Виктору Талалихину, и выезжают прямо на дорогу перед автомобилем.

Мальчики выехали на середину дороги и перевернулись, автомобиль затормозил. Дети встали, схватили снегокат и перебежали на другую сторону улицы.