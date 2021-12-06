РИАМО - 6 дек. На утро понедельника высота снежного покрова на столичной ВДНХ составила 10 см, в Тушине - 16 см, на Балчуге - 8 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

Для 6 декабря такие показатели по сугробам близки к климатической норме.

7 и 8 декабря снега в Москве прибавится. Синоптики прогнозируют, что к началу 2 декады этого месяца высота сугробов в мегаполисе превысит норму в 1,5-2 раза.

Самый высокий снежный покров 6 декабря был в столице в 1980 году, на ВДНХ тогда зафиксировали сугробы высотой 29 см. Совсем не было снега в этот день в 1990 и 2015 годах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что с 10 декабря в городе температура перестанет колебаться от минусовой к плюсовой. Также в мегаполисе перестанет таять снег.