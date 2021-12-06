РИАМО - 6 дек. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в частном доме поселка Поварово городского округа Солнечногорск было обнаружено тело мужчины со связанными руками и ногами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело было обнаружено 5 декабря. Установлено, что указанный дом находился на стадии ремонта и погибший являлся бригадиром рабочей группы. Мужчине было 44 года.

Следователи осмотрели место ЧП. Изъяты и изучены записи с камер наружного видеонаблюдения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение лица, которое может быть причастно к совершению преступления.

Тела двух рабочих найдены в бане на востоке Москвы>>