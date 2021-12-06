РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Спортсмены из Домодедова стали победителями и призерами Всероссийского турнира по джиу-джитсу Rock&Rolling 13, сообщается в группе домодедовского спортивного клуба «Пересвет».

В категории «ги» (в кимоно) первое место завоевали Любава Тимошкина, Глеб Тимошкин, Ольга Киселева и Андрей Морозов. Федор Поляков получил серебро. Третьим в категории стал Юрий Киселев.

В категории «ноу-ги» (без кимоно) победителями стали Любава Тимошкина, Ольга Киселева и Федор Поляков. Второе место завоевали Глеб Тимошкин, Юрий Киселев и Максим Мясников. Бронзу получили Андрей Морозов и Даниил Бороздин.

Турнир проходил 5 декабря в Москве.