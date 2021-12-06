РИАМО - 6 дек. На севере столицы текущей зимой будут работать 124 катка в парках и во дворах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

107 катков будут с естественным покрытием. Их откроют после наступления устойчивых морозов. Сейчас работают 17 открытых катков с искусственным льдом.

В 2021 году были реконструированы 2 катка с искусственным льдом в рамках комплексного благоустройства. Один из них находится в парке «Северные Дубки». Летом в парке обустроили дорожно-тропиночную сеть, создали площадки для отдыха с парковыми диванами и скамейками, поставили фигуры животных из искусственных растений, опоры освещения, обустроили детские и спортивные площадки.

Еще один каток реконструировали на Онежской улице. Летом там благоустроили дорожно-тропиночную сеть, спортивную и детские площадки, переходные дорожки.

Самыми большими катками с искусственным льдом на севере Москвы являются катки в парке «Ангарские пруды», на Дегунинской улице и в проезде Черепановых. Площадь каждого катка составляет 1,8 тыс. кв. м.

Зимой на севере города также будут работать 16 лыжных трасс общей длиной более 24 км.

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовят к работе в этом сезоне порядка 4 тыс. катков, лыжных трасс, ледяных горок, снежных городков, площадок для зимних видов спорта, мест для катания на тюбингах, санях, собачьих упряжках и снегоходах, лыжных баз, площадок для сноуборда, горнолыжных склонов.