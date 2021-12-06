РИАМО - 6 дек. Если сосулька упала на машину и повредила ее, проще всего получить компенсацию при страховке КАСКО, однако компенсация возможна и без этого, сообщается в Telegram-канале «Пробок нет».

Так, если машина застрахована по КАСКО, то нужно позвонить в страховую компанию, зафиксировать случай, действовать по указаниям оператора. Иногда для ремонта не нужна даже справка из полиции.

Сложнее будет, если авто по КАСКО не застраховано. В данном случае нужно вызвать полицию/участкового (машина была не в движении), зафиксировать повреждения в протоколе осмотра, сделать фото, позвать свидетелей, а также найти записи с камер рядом.

Далее нужно написать претензию виновнику о возмещении ущерба. Если этот дом жилой - управляющей компании, а если нежилой - собственнику (найти через ЕГРН). Если платить отказываются, придется идти в суд.

При этом следует помнить, что все расходы на экспертизы и юриста несет собственник авто. Поэтому взыскивать имеет смысл сумму от 30 тыс. рублей, в противном случае проще и быстрее починить машину самому. Суд займет не меньше 3-4 месяцев.

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